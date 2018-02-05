Население Казахстана за 2017 год увеличилось на 1,3%

Население Казахстана на 1 января 2018 года составило 18 157 тыс. человек, увеличившись за прошлый год на 238 тыс. человек - 1,3%, говорится в информации комитета по статистике Миннацэкономики.

Рост населения отмечался в 11 из 16 регионов Казахстана. Быстрее всего росло население Астаны – в столице за год стало почти на 60 тыс. жителей больше, что обеспечило 6,15% рост. В Астане на 1 января проживало 1 032 тыс. человек.

Население Алматы на 1 января превысило 1,8 млн. человек, за год число жителей города увеличилось на 50 тыс. (второй показатель в Казахстане после Астаны). На третьем месте по приросту населения осталась Мангистауская область, на четвертом – Атырауская область.

Эти же четыре региона – единственные, где в прошлом году отмечался положительный миграционный прирост, в остальных регионах он был отрицательным.

В пяти регионах Казахстана статистики зафиксировали убыль населения. Больше всего численность жителей сократилась в Северо-Казахстанской области (-0,86%). За ней следуют Восточно-Казахстанская (-0,43%), Костанайская (-0,42%), Павлодарская (-0,30%) и Карагандинская области (-0,18%).