​Театр «Ильхом» представит спецпрограмму на большой сцене ARTиШОКа

Ташкентский театр «Ильхом» представит спецпрограмму на большой сцене театра ARTиШОК вечером 12 и 13 февраля. Актёры театра решили дополнить своё выступление на фестивале «Откровение» ещё двумя выступлениями с участием казахстанских поэтов.

В феврале в Алматы с гастролями вновь приезжает ташкентский театр Марка Вайля «Ильхом». Спектакль «Аэропорт» режиссера Артема Кима будет показан 11 февраля в международной программе фестиваля «Откровение».

Для тех, кто не успел приобрести билеты на спектакль «Аэропорт», театр «Ильхом» представит два вечера со специальной программой «Междуречие» на Большой сцене театра ARTиШОК.

«Это вечер, наполненный современной поэзией, прозой и авторской музыкой – острой, чувственной, отзывающейся на время и события. Вместе с артистами театра на одной сцене – поэты Ташкента и Алматы. Такая встреча актеров и поэтов двух стран на территории независимого театра происходит впервые», - говорится в анонсе мероприятия.

В проекте принимают участие актеры театра «Ильхом» Алексей Писцов, Юлия Плакида, Ян Добрынин, Анастасия Прядкина, Галина Борисова;

Поэты и писатели из Узбекистана: Муртас Кажгалеев, Вика Осадченко, Олеся Цай, Фархад Юнусов, Наталья Белоедова, Александр Махнев;

Поэты из Казахстана: Павел Банников, Алексей Швабауэр, Ануар Дуйсенбинов, Ольга Передеро.

Режиссер проекта «Междуречие» - Алексей Писцов.

«Междуречие» пройдёт 12 и 13 февраля на большой сцене театра ARTиШОК. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте сервиса Тикетон.