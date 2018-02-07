Казахстанские чиновники недостаточно защищают интересы отечественного бизнеса в рамках ЕАЭС – Нигматулин

Казахстанские чиновники, входящие в Евразийскую экономическую комиссию, недостаточно защищают права и интересы отечественного бизнеса, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин. По его мнению, если власти будут продолжать работать «в спящем режиме», предприниматели продолжат нести серьезные убытки.

«Для отстаивания отечественных интересов в рамках ЕАЭС, нужны подготовленные специалисты, как в структурных подразделениях министерств, так и в межгосударственных интеграционных органах. Надо говорить откровенно, нельзя сказать, что наши чиновники сегодня в полной мере защищают права и законные интересы отечественных производителей в рамках ЕАЭС», - заявил Нигматулин.

По его словам, предприниматели постоянно обращались с жалобами к депутатам о том, что «наши представители в интеграционных органах не могут помочь в решении самых насущных вопросов». Речь идет о ценовом сговоре и других проблема, ограничивающих свободную конкуренцию. Более того, казахстанские представители в ЕЭК своевременно не реагируют на введение новых стандартов в той же России, из-за чего поставили наших производителей в «невыгодные условия».

«Естественный вопрос: а чем они там занимаются? Содержатся за государственные деньги, в том числе, и за средства налогоплательщиков, тех же бизнесменов. Сейчас динамичное время, сейчас если наши чиновники будут продолжать работать в таком спящем режиме, то отечественный бизнес будет нести очень серьезные убытки», - подчеркнул Нигматулин.

В целом же, в рамках обсуждения, мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения о порядке добровольного согласования с государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением государств-членов ЕАЭС специфических субсидий».

Документ определяет механизм взаимодействия между государствами-членами и ЕЭК по данному вопросу.