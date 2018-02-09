Спортивный арбитраж отказал 47 россиянам в допуске на Олимпиаду

Выездной филиал Спортивного арбитражного суда, работающий в южнокорейском Пхенчхане, отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде-2018. Таким образом, на Играх не смогут выступить многие лидеры российской сборной, в том числе Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Ксения Столбова и другие, пишет Meduza.

В своем решение арбитраж указывает, что решение МОК о недопуске 47 россиян на Олимпиаду нельзя рассматривать как санкцию, поскольку комитет все же приглашал на Игры отдельных спортсменов из России в индивидуальном порядке.​

РИА Новости приводит цитаты генерального секретаря CAS Матье Риба: «Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОК. Арбитры CAS пришли к выводу, что процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией. Это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям». «Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России», - добавил генсек CAS.

6 февраля группа из 32 российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, оспорила в арбитраже свой недопуск на Олимпиаду. Вслед за ней заявления против МОК подали еще 13 спортсменов и два тренера, ранее дисквалифицированных за применение допинга, но затем оправданных.

Сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля. По приглашению МОК в Южную Корею отправились только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.