«Третье замечание может быть последним». Назарбаев снова недоволен работой Минфина

Министерство финансов обещало сократить количество сотрудников проверяющих и налоговых органов, однако теперь приостановило эту работу. Этим остался недоволен президент Нурсултан Назарбаев. В пятницу, в ходе расширенного заседания правительства он предупредил министра финансов Бахыта Султанова, что делает ему очередное замечание, которое «может стать последним».

«Я поручал провести масштабную ревизию контрольно-надзорных функций, с сокращением численности проверяющих. В налоговых органах вы должны сократить n-ое количество людей. Конкретно, вы докладывали, - 600. Теперь вы говорите, сокращать не будете, переведете на другие. Насколько это оправдано», - поинтересовался у Султанова Назарбаев.

Министр финансов отметил, что было обещание сократить количество проверок на 37,5%. В итоге, этот показатель был перевыполнен – до 45% - налоговые и таможенные проверки были сокращены. Однако, «эти проверяющие были переведены на другие направления».

«Стоят задачи по усилению, у нас открываются сейчас казахстанско-узбекская граница, здесь перешли по некоторым постам на круглосуточный контроль, поэтому перевели часть людей сюда. Основную часть проверяющих также мы переводим на решение задач по экспортному контролю. Сократим конкретно на 600 человек количество проверяющих, но перенесем в эти направления», - объяснил министр финансов.

«Я тебе делаю второе замечание. Третье может быть последним. Работай», - подчеркнул Назарбаев.