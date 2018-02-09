У десяти человек в Алматы подтвердили холеру, девять из них уже выписаны из больницы

Около 500 человек из ближайшего окружения заболевших находились под наблюдением
В Алматы начиная с октября 2017 года, с момента открытия авиасообщения между Алматы и Дели и курортом Гоа, с подозрением на холеру было госпитализировано 17 человек, подтвердилась она у 10 пациентов. Около 500 человек из ближайшего окружения заболевших находились под наблюдением. На сегодня в Алматы девять пациентов выписаны из больницы, один остается на лечении, передает Sputnik со ссылкой на руководителя городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимову, давшей брифинг в региональной службе центральных коммуникаций.
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