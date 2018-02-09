У десяти человек в Алматы подтвердили холеру, девять из них уже выписаны из больницы

В Алматы начиная с октября 2017 года, с момента открытия авиасообщения между Алматы и Дели и курортом Гоа, с подозрением на холеру было госпитализировано 17 человек, подтвердилась она у 10 пациентов. Около 500 человек из ближайшего окружения заболевших находились под наблюдением. На сегодня в Алматы девять пациентов выписаны из больницы, один остается на лечении, передает Sputnik со ссылкой на руководителя городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимову, давшей брифинг в региональной службе центральных коммуникаций.

«До настоящего момента в Алматы зарегистрированы десять завозных случаев холеры, восемь заболевших – жители Алматы, два – Республики Индия. Из десяти случаев у пяти больных установлены наиболее опасные токсигенные формы, у пяти – нетоксигенные», — сказала Молдагасимова.

«Место заражения холерной инфекцией пяти больных 2018 года — предположительно штат Гоа Республики Индии», — сказала Молдагасимова. С целью недопущения распространения холеры, на носительство инфекции обследуются все граждане Индии, прибывающие в Алматы. Были обследованы и находящиеся в городе на обучении 650 студентов Индии — все они оказались здоровы.

В ноябре прошлого года также был зарегистрирован случай заболевания холерой в Алматы: казахстанка заразилась холерой в Индии, незадолго до прилета в Алматы. Здесь, вскоре после прилета, она также начала испытывать симптомы этой болезни.

Айзат Молдагасимова поясняет, что холера проявляется многократной диареей, иногда рвотой, сильнейшим обезвоживанием организма — потерей жидкости до 30% и судорогами, часто приводящим к летальному исходу. Также характерно отсутствие повышения температуры тела с понижением от нормы. Заражение человека происходит при употреблении инфицированной воды.