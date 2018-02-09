Тамара Дуйсенова освобождена от должности главы Минтруда и соцзащиты

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра труда и социальной защиты Тамары Дуйсеновой. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - говорится в тексте сообщения

53-летняя Дуйсенова - выпускница Ташкентского института народного хозяйства по специальности инженер-экономист.

В разные годы занимала должности первого заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, заместителя акима Шымкента, заместителя акима ЮКО, вице-министра труда и социальной защиты, ответственного секретаря этого же ведомства. В конце июня 2013 возглавила министерство труда и социальной защиты населения, которое в 2014 году было реформировано в министерство здравоохранения и социального развития, а в начале 2017 года снова в минтруда и социальной защиты