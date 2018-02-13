Почти на 7% больше жилья введет Казахстан в текущем году

В министерстве по инвестициям и развитию планируют, что в текущем году объем кредитов на покупку жилья казахстанцами достигнет 350 млрд тенге. А принятые меры позволят увеличить ввод жилья в текущем году на 6,8% больше, чем планировалось. Об этом во вторник в ходе заседания правительства рассказал глава ведомства Женис Касымбек.

«В целях обеспечения доступности жилья мы прорабатываем вопросы по удешевлению стоимости ипотечного кредитования с доведением показателя обеспеченности жильем на одного жителя до 30 квадратных метров к 2030 году. Коммерческими банками в текущем году будет выдано субсидированных кредитов застройщикам на сумму 125 миллиардов тенге и ипотеки – на 105 миллиардов тенге. Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 350 миллиардов тенге и доли вкладчиков «Жилстройсбербанка» к экономическому активному населению до 12 процентов. Благодаря принятым мерам в 2018 году мы ожидаем увеличения на 6,8 процентов к прошлогоднему показателю», - отчитался Касымбек.

В свою очередь, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев напомнил более ранние расчеты министра: «Мы же говорили, что для того, чтобы достичь показателя 30 квадратных метров на одного человека, надо расти с 10 процентами. С 6-7 процентами сможем обеспечить?».

«Мы должны сдать в этом году 12 миллионов квадратных метров жилья. Это рост примерно 7%», - отметил Касымбек.