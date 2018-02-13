Утверждено ТЭО строительства газопровода в Астану

Технико-экономическое обоснование строительства проекта магистрального газопровода «Сарыарка» получило положительное заключение экспертизы. Сейчас правительство Казахстана ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению заемных средств для реализации проекта, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В целях газификации Астаны, северных и центральных регионов компанией «КазТрансГаз» было разработано ТЭО строительства проекта магистрального газопровода «Сарыарка». Имеется положительное заключение экспертизы. На текущий момент ведутся активные переговоры по вопросу финансирования проекта за счет привлечения заемных средств Европейского банка реконструкции и развития», - сообщил Бозумбаев.

В связи с этим, по его словам, на данный момент формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей министерств национальной экономики, финансов, акимата Астаны, «Самрук-Казыны» и «КазМунайГаза» для «определения условий, схемы финансирования проекта магистрального газопровода «Сарыарка».

Напомним, ранее министр энергетики сообщил, что проектная стоимость газопровода оценивается в 370 млрд тенге.