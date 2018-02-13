​Бекетаев объяснил, почему затягиваются третьи слушания по разморозке активов Нацфонда

Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил, почему в Бельгии затягивается судебный процесс по разморозке активов Национального фонда Казахстана. Причина связана с дополнительными документами и аргументами, которые суду предоставил молдавский бизнесмен Анатолий Стати, заявил министр в кулуарах заседания правительства во вторник.

«Что касается бельгийского процесса, это нормальный текущий процесс. Он несколько затягивается, потому что юристы Стати внесли дополнительные документы и дополнительные аргументы. Тактика не новая, не удивительная для нас. Она нас нисколько не пугает. Мы спокойно работаем в этом процессе. Наша позиция базовая не меняется. Мы говорим о том, что Национальный фонд обладает сувереннным иммунитетом. Второе — мы говорим, что арбитражное решение основано на фактах мошенничества», - заявил он.

В конце декабря 2017 года агентство Reuters сообщило, что по решению Голландского суда Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 млрд. Причиной заморозки стали судебные разбирательства страны с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные тяжбы между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения, и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство Стати и других участников процесса о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Минюст также подчёркивал, что Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

Подробнее о позиции казахстанской стороны можно прочесть здесь.