Около 24 тысяч тенге составит надбавка учителям, преподающим по новой программе

Преподаватели, которые с нового года перешли на обучение по обновленному содержанию, получат надбавку в размере около 24 тысяч тенге, а не 5 тысяч тенге, как говорили депутаты парламента, заявила во вторник журналистам в кулуарах коллегии министерства образования и науки вице-министр Бибигуль Асылова.

По словам Асыловой, надбавка будет начисляться не только от базового должностного оклада, но и от специальных коэффициентов, которые применяют к педагогам. В итоге около 90 тысяч учителей получат эти деньги уже в февральской зарплате.

«Это надбавка от должностного оклада, которая формируется из базового должностного оклада и коэффициента. Если у учителя зарплата порядка 80 тысяч тенге, то 30% будут считаться от этих 80 тысяч тенге. Это 24 тысячи тенге, это я считаю, существенная надбавка к окладу преподавателя», - рассказала Асылова.

Кроме того, рассказала она, сейчас в министерстве работают над созданием национального квалификационного теста, после прохождения которого преподаватели, подтвердившие свою категорию, также будут получать надбавки.

«Она (надбавка - V) также будет варьироваться от 30 до 50%. И в среднем зарплата у учителя со стажем, с учётом полной нагрузки будет порядка 140 тысяч тенге в городской местности и 160 тысяч – в сельской. Это со стажем свыше 25 лет».

Асылова также заверила, что понимает «обеспокоенность депутата Карагусовой (Гульжана – председатель комитета мажилиса по финансам и бюджету - V) в том плане, что у нас все надбавки и доплаты от базового должностного оклада. Они небольшие. Это – за заведование кабинетом, классное руководство, они не превышают 5 тысяч тенге и так далее. Но вот то повышение, которые предусмотрели сейчас по поручению главы государства, идёт от должностного оклада, и оно существенное».

Что касается сроков выплат, то вице-министр сообщила: «Постановление вышло 7 февраля. Сейчас регионы в срочном порядке будут пересчитывать. И, я думаю, что с февральской зарплаты они получат надбавку за 2 месяца», - подчеркнула Асылова, уточнив, что с 1 января текущего года такую надбавку будут получать около 90 тысяч учителей, а с 1 сентября – еще порядка 200 тысяч.