​В портфеле ЕНПФ появились гособлигации стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

В портфеле активов Единого накопительного пенсионного фонда появились гособлигации Индонезии, Филиппин, Чили, Перу и Мексики. За январь портфель иностранных ГЦБ вырос на 3,8%, почти до 985 млрд тенге, сообщает в среду пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана.

На начало февраля стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7,81 трлн тенге, увеличившись за месяц на 37,7 млрд тенге. За прошлый год пенсионный портфель увеличился на 1,3 трлн тенге (или 20,2%).

Доля ГЦБ Казахстана в пенсионном портфеле немного снизилась в январе с 46,1% до 44,5%. В частности, инвестиции в ноты Нацбанка уменьшились на 98,97 млрд тенге (или на 16,7 %). В банковский сектор Казахстана в общей сложности инвестировано 1,65 трлн тенге пенсионных накоплений: 328,0 млрд тенге в виде вкладов, 1,23 трлн тенге в виде облигаций и 95,9 млрд тенге в виде долевых инструментов. За январь сумма активов в банках увеличилась на 10,9 млрд тенге или 0,7%. В частности, увеличились средства у Народного банка на 17,7 млрд тенге за счет увеличения стоимости акций банка. На ГЦБ иностранных государств приходится 12,6% инвестиционного портфеля, а на облигации квазигосударственных компаний Казахстана – 9,3%.

Несмотря на то, что портфель ГЦБ иностранных государств вырос только на 36,1 млрд до 984,9 млрд тенге, его структура претерпела существенные изменения. Инвестиции в ГЦБ США сократились на 88,5 млрд тенге до 539,4 млрд тенге. Средства ЕНПФ были инвестированы в государственные облигации Польши (16,2 млрд тенге) и ряда развивающихся стран: Индонезии (48,4 млрд тенге), Мексики (43,5 млрд тенге), Филиппин (16,1 млрд тенге), Чили (4,9 млрд тенге) и Перу (1,8 млрд тенге). Наблюдается также прирост депозитов в иностранных банках с 277,4 млрд до 409,9 млрд тенге.