Вероятность извержения составляет 1%
Обнаружен супервулкан, способный унести жизни 100 миллионов человек
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Геологи из Университета Кобе опубликовали исследование в журнале Scientific repots, где описали обнаруженный у берегов Японии супервулкан. Он содержит 34 кубических километров магмы, и в случае извержения может унести жизни 100 миллионов человек, сообщает РИА новости.

«Ученые изучали кальдеру Кикай — кратер вулкана, чье извержение 7,3 тысяч лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму», - говорится в исследовании.

Изучив неровности на поверхности морского дна, авторы исследования пришли к выводу, что купол растет. Это, по их мнению, может закончиться мощным извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки.

Кроме того, в воздух будет выброшен значительный объем пепла, который приведет к «вулканической зиме» на некоторых территориях Японии. По расчетам ученых, вероятность подобного события составляет 1%.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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