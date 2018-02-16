Мир за ночь. 15-16 февраля 2018 года

Около 300 человек были убиты и ранены в Сирии на прошлой неделе. Они работали, как сообщает агентство Reuters, на «связанную с Кремлем российскую частную военную компанию». О потерях агентству рассказали три источника, передает Коммерсант. Военный врач сообщил, что от реаниматолога, который летал в Сирию за ранеными, знает, что по состоянию на конец прошлой недели число погибших составляло около 100, раненых — около 200. Врач говорил на условиях анонимности. Источник, близкий к «ЧВК Вагнера» и общавшийся с участниками боя 7 февраля, сказал, что его знакомые рассказали о более чем 80 погибших частных военных специалистах из России. Этот источник заявил, что общее число в примерно 300 убитых и раненых в целом верное.

В Москве в возрасте 60 лет умер издатель, поэт и телеведущий Александр Шаталов. Об этом сообщил Эдуард Лимонов, книги которого издавало основанное Шаталовым российское издательство «Глагол», передает Meduza. Александр Шаталов в 1990 году был одним из основателей издательства «Глагол», которое было, как сообщается на его сайте, «первым отечественным частным издательством». Первой изданной им книгой, как рассказывал сам Шаталов, стал роман Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка». Он также много лет вел на телевидении программу о литературе «Графоман».

Шериф округа Броуард во Флориде Скотт Исраэл обнародовал в четверг имена 17 человек, погибших при стрельбе в школе во Флориде, пишет РИА Новости. Шериф зачитал имена погибших на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы. Он также сообщил некоторые подробности относительно перемещений подозреваемого в стрельбе Николаса Круза. По его словам, Круз приехал в школу на сервисе такси Uber. После стрельбы он бросил свою автоматическую винтовку и покинул здание школы, смешавшись с другими учениками. Сначала он отправился в расположенный по соседству супермаркет Walmart, оттуда в закусочную Subway, где купил напиток, потом некоторое время посидел в ресторане быстрого питания McDonalds. Примерно через 40 минут после того, как он покинул McDonalds, Круз был задержан полицией, сопротивления он не оказал. Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду.

Член повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО), подозреваемый в организации взрыва у полицейского участка в городе Барранкилья, был задержан в четверг властями Колумбии, пишет ТАСС. Об этом сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Жертвами прогремевшего 27 января взрыва стали шестеро полицейских, 40 человек пострадали. «Этот человек был схвачен в ходе операции сотрудников армейской разведки и генеральной прокуратуры страны», - цитирует Сантоса сайт телеканала Televisa. Боевику были также предъявлены обвинения в вербовке несовершеннолетних и организации взрыва 22 февраля 2017 года в Боготе. Тогда погиб один полицейский, еще 24 получили ранения.

США обвинили Россию в организации кибератаки при помощи вируса NotPetya. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает «Дождь». Произошедшая в июне 2017 года атака «распространилась по всему миру, приведя к потерям в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америках», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Это было частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и более отчетливо демонстрирует участие России в этом продолжающемся конфликте», — сказала она, отметив, что речь идет о «безрассудной» кибератаке, которая «приведет к международным последствиям». Накануне Москва отвергла обвинения британского правительства в том, что российские власти стояли за NotPetya, назвав подобные заявления частью «русофобской кампании». NotPetya атаковал 27 июня 2017 года. В Украине от вируса пострадали министерства, транспортные компании, мобильные операторы, энергетические структуры, банки и СМИ.