Сменился председатель Счётного комитета

Наталья Годунова назначена председателем Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. До этого должность занимал Нурмухамбет Абдибеков, сообщает во вторник пресс-служба Акорды.

45-летняя Годунова – выпускница Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института и финансовой академии при правительстве России, кандидат экономических наук.

В разные годы занимала должности главы аппарата акима Западно-Казахстанской области, советника акима Мангистауской области, И.О. торгового представителя Казахстана в России, советником заместителя премьер-министра по экономике и заместителем акима Кызылординской области. С декабря 2015 года была секретарем партии «Нур Отан», в прошлом году была назначена в декабре 2015 года. С декабря 2017 года была членом Центральной избирательной комиссии Казахстана.

56-летний Нурмухамбет Абдибеков возглавлял Счетный комитет с марта 2017 года.