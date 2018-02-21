ТШО в 2017 году добыла рекордный объем нефти

Компания ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), разработчик Тенгизского нефтегазового месторождения в Атырауской области, которая отмечает в начале апреля 25-летний юбилей, подвела итоги своей работы в 2017 году и в очередной раз подтвердила позицию лидера нефтегазовой отрасли Казахстана, проинформировала компания в среду.

По итогам 2017 года «Тенгизшевройл» добыл рекордный объем сырой нефти – 28,7 млн тонн (229 млн баррелей). Это наивысший годовой показатель по добыче за всю историю деятельности компании и одновременно – лучший показатель на казахстанском нефтяном рынке. В середине прошлого года компания достигла исторического максимума, добыв 3 млрд баррелей нефти с момента образования в апреле 1993 года.

Как сообщил журналистам генеральный директор ТШО Тэд Этчисон, в прошлом году реализация сжиженного газа возросла до 1,38 млн тонн, сухого газа – до 7,45 млрд кубических метров, а серы – до 2,49 млн тонн.

От Тенгизского проекта напрямую зависит развитие экономики Казахстана, ведь помимо прямых платежей в бюджет, ТШО закупает у казахстанских предприятий товары и услуги, выплачивает заработную плату казахстанским сотрудникам и дивиденды своим акционерам, одним из которых является национальная компания «КазМунайГаз», отмечают в компании.

В 2017 году прямые выплаты Казахстану составили $8,5 млрд, в том числе $2,5 млрд – это оплата товаров и услуг казахстанских поставщиков. В целом же, с момента образования совместного предприятия в апреле 1993 года и включая 2017 год, вклад ТШО в казахстанскую экономику превысил $125 млрд, отчитались в компании.

Тенгизский проект последовательно проводит политику расширения числа местных кадров. Если в момент создания совместного предприятия в 1993 году доля казахстанских сотрудников в ТШО не превышала 50%, то на начало текущего года она достигла показателя в 83%.

Поддерживая принципы устойчивого развития, компания инвестирует не только в производство, но и в человеческий капитал. Значительные средства ТШО направляет в развитие инфраструктуры Атырауской области и помощь социально уязвимым слоям населения. За 25 лет компания инвестировала более $1,4 млрд в социальные проекты для населения региона и своих сотрудников.

В 2017 году бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы «Игилик» составил $25 млн. Основная часть средств была направлена на строительство детских садов, школ и других социальных объектов в области. Более $1 млн. было выделено компанией в прошлом году на поддержку здравоохранения и образования в Атырауской области в рамках Программы социальных инвестиций. Также ТШО в партнерстве с международными НПО успешно реализует совместные программы по созданию местных неправительственных организаций и передаче им мирового опыта. Доля местных НПО, реализующих социальные проекты при поддержке компании, с каждым годом увеличивается. Только за последние семь лет ТШО совместно с неправительственными организациями реализовала 57 проектов в сферах образования, здравоохранения, поддержки местного предпринимательства и экологической грамотности на общую сумму свыше $6 млн. Еще один показательный новый тренд, сформировавшийся в результате социальных программ ТШО – развитие социального предпринимательства в Атырауском регионе, подчеркнули в компании.