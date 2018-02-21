90% граждан Казахстана выражают устойчивое неприятие деструктивных религиозных течений, утверждает глава Минрелигий

Такие данные показали опросы
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев, заявил, что большинство казахстанцев научились отличать умеренную религиозность от радикальной идеологии.
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