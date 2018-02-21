90% граждан Казахстана выражают устойчивое неприятие деструктивных религиозных течений, утверждает глава Минрелигий

Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев, заявил, что большинство казахстанцев научились отличать умеренную религиозность от радикальной идеологии.

«Сегодня большинство людей научились отличать умеренную нормальную религиозность от радикальной идеологии. Как показали опросы, 90% казахстанцев выражают поддержку государственной политике и устойчивое неприятие деструктивных религиозных течений», - сказал Ермекбаев в ходе коллегии ведомства.

Он отметил, что «проведенная за год работа позволила оздоровить ситуацию в сфере религий, наладить диалог с экспертами и духовенством по всем актуальным вопросам». «За последние 1,5 года в обществе изменилось отношение к религиозному фанатизму, укоренилось неприятие несвойственных многонациональному народу Казахстана религиозной нетерпимости, фундаментализма, разумное восприятие места и роли религии в жизни светского государства», - заявил Ермекбаев.

Министерство по делам религий и гражданского общества было создано осенью 2016 года.