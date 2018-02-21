В Казахстане упростят процедуру постановки на биржу труда

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения». Как пояснила депутатам министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, документом предусматривается упрощение для граждан процедуры постановки на биржу труда, и внедрение такой услуги через госкорпорацию «Правительство для граждан». Кроме того, планируется позволить безработным проходить переобучение раз в год вместе трех лет.

По словам Абылкасымовой, законопроектом предполагается усовершенствовать инструменты содействия занятости населения. В частности, упрощены процедуры, связанные с обращением за содействием в трудоустройстве.

«Лица, ищущие работу, могут обратиться не только в центры занятости через веб-портал электронного правительства, как предусматривает действующий порядок, но и посредством госкорпорации «Правительство для граждан». Для ускорения процедур трудоустройства безработным устанавливается срок в течение трёх рабочих дней уведомить центр занятости о согласии или отказе от предложенной работы посредством информационно-коммуникационных технологий или абонентских устройств сети сотовой связи», - пояснила министр.

Вместе с тем предлагается наделить компетенцией по мониторингу создания рабочих мест центральные и местные исполнительные органы. Также дополняется компетенция Минтруда по утверждению правил ведения такого мониторинга и предоставлению сведений о создании рабочих мест.

«Предлагается расширить предусмотренные законом возможности для студентов и учащихся старших классов участвовать в общественных работах не только в период летних каникул, но и в свободное от учёбы время, как это разрешено Трудовым кодексом», - добавила Абылкасымова.

Для того чтобы снять дополнительную нагрузку с работодателей по излишней отчётности и документированию, законопроектом предлагается исключить из обязанностей предоставлять сведения о количестве прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и внутрипроизводственное обучение.

«Соответственно, исключается ответственность работодателей за неисполнение вышеуказанной нормы закона», - подчеркнула она.

Министр напомнила, что главой государства поручено реформировать центры занятости населения и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населённым пунктам. В этих целях «предусматривается создание государственного интернет-ресурса «биржа труда».

«Данный интернет-ресурс представляет собой единую онлайн-площадку по всей республике, содержащую информацию о соискателях и работодателях. При этом законопроектом закрепляется возможность центрам занятости заключать с частными агентствами занятости договор об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения», - отметила Абылкасымова.

Для этого министерство предлагает законодательство предусмотреть функции по разработке и утверждению методики формирования тарифов на услуги в сфере занятости населения, оказываемых за средств госбюджета, а также перечня услуг, предлагаемых в рамках аутсорсинга в сфере занятости наседения.

«Министерством будет утверждаться порядок контроля мониторинга за расходованием средств и использованием их частными агентствами занятости. Мы считаем, что очень важно в рамках данных правил установить конкретные показатели эффективности деятельности для этих агентств», - рассказала глава Минтруда.

Вместе с тем депутаты отметили либерализацию одной из норм законопроекта, касающуюся переобучения безработных. По действующему законодательству они могут получить новую профессию по истечении трех лет со дня их регистрации в центре занятости. Однако в будущем предлагается разрешить переобучение по истечении одного года.

«В прошлом году на краткосрочное обучение было направлено 72 тысячи человек. Из них порядка двух тысяч человек прекратили обучение по своей воле. В основном, это молодежь в возрасте до 35 лет. Чтобы дать им возможность для повторного получения профессионального образования и оказания других мер занятости, мы решили либерализовать данную норму», - пояснила Абылкасымова.