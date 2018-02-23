Решение по четвёртому НПЗ будет принято во втором полугодии 2018 года

Предварительное технико-экономическое обоснование четвёртого нефтеперерабатывающего завода будет разработано во втором полугодии 2018 года, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Он напомнил, что по поручению главы государства прорабатывается вопрос строительства нового НПЗ в Казахстане.

По словам министра, с учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит бензина между 2021-2023 годами, дизельного топлива - к 2023 году, авиакеросина - после 2026 года.

«ПредТЭО нового НПЗ будет разработано компанией «КазМунайГаз» во втором полугодии 2018 году под моим личным руководством. Именно во втором полугодии будут приняты решения о возможном строительстве, месте дислокации и мощностях НПЗ», - сказал Бозумбаев в ходе коллегии ведомства.

В настоящее время в Казахстане работают три НПЗ – в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Вопрос строительства четвертого НПЗ обсуждается в республике несколько лет.