Назначен ​новый замакима Павлодарской области

Даурен Махажанов назначен заместителем акима Павлодарской области по сельскому хозяйству. Ранее эту должность занимал экс-советник предправления НУХ «КазАгро» Бауржан Касенов, сообщает в понедельник Казинформ .

«У акима Павлодарской области сменился заместитель по сельскому хозяйству - этот пост занял Даурен Махажанов. Его предшественник Бауржан Касенов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

37-летний Махажанов – выпускник Северо-Казахстанского государственного университета по специальности экономист-менеджер и Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова по специальности магистр финансов.

В разные годы занимал руководящие должности в Казкоммерцбанке, АТФ Банке и Альянс Банке, был заместителем председателя правления Казахстанского фонда гарантирования ипотечных кредитов, нацкомпании КазАгроФинанс и НУХ «КазАгро», а также возглавлял Аграрную кредитную корпорацию. До назначения на новую должность Даурен Махажанов занимал должность заместителя директора ТОО «Агрофуд Береке».