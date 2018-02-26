Им стал бывший зампред правления НУХ «КазАгро» Даурен Махажанов
Назначен ​новый замакима Павлодарской области
Фото с сайта pm.kz

Даурен Махажанов назначен заместителем акима Павлодарской области по сельскому хозяйству. Ранее эту должность занимал экс-советник предправления НУХ «КазАгро» Бауржан Касенов, сообщает в понедельник Казинформ.

«У акима Павлодарской области сменился заместитель по сельскому хозяйству - этот пост занял Даурен Махажанов. Его предшественник Бауржан Касенов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

37-летний Махажанов – выпускник Северо-Казахстанского государственного университета по специальности экономист-менеджер и Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова по специальности магистр финансов.

В разные годы занимал руководящие должности в Казкоммерцбанке, АТФ Банке и Альянс Банке, был заместителем председателя правления Казахстанского фонда гарантирования ипотечных кредитов, нацкомпании КазАгроФинанс и НУХ «КазАгро», а также возглавлял Аграрную кредитную корпорацию. До назначения на новую должность Даурен Махажанов занимал должность заместителя директора ТОО «Агрофуд Береке».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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