Из-за перехода на латиницу МОН переносит сроки внедрения «нулевого» класса

Министерство образования и науки внесло корректировки в государственную программу по развитию образования, и переносит сроки внедрения «нулевого» класса на 2020 год. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Сагадиев, это связано с тем, что в связи с переходом на латинскую графику, необходимо напечатать новые учебники.

«В наших первоначальных планах внедрение «нулевых» классов было запланировано в 2019 году. На сегодня единая программа и график подготовки учителей готов, учебники прошли экспертизу, но они все написаны на кириллице. Теперь необходимо выпустить новые учебники для «нулевых» классов, так как мы переходим на латиницу. Считаем правильным данные учебники печатать сразу на латинице. Это и финансово эффективно будет. На подготовку новых учебников, проведение экспертизы, пробации, на подготовку учителей – требуется время. Поэтому на «нулевые» классы школы перейдут к 2020 году. Такое изменение внесено в новую государственную программу», - заявил Сагадиев.

Он также проинформировал, что в рамках поэтапного перехода на обновленное содержание среднего образования 75 тысяч учителей будут проходить курсы повышения квалификации, а 30 тысяч учителей дополнительно прошли тренерские курсы по критериальному оцениванию методики обучения координатору технологий.

В свою очередь, вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в кулуарах заседания правительства объяснил журналистам, что детей, которые пойдут в этом году в «нулевые» классы, будут обучаться по действующей программе. Он также отметил, что пока министерством не просчитана сумма, которая будет необходима для создания и выпуска новых учебников на латинской графике.