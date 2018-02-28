Провести ревизию лекарств в регионах поручил вице-премьер

До конца апреля министерство здравоохранения проведет в регионах ревизию лекарственных средств, и к этому сроку представит информацию, где и каких препаратов не хватает. Такое поручение дал в среду в ходе отчетной коллегии ведомства вице-премьер Ерболат Досаев. Он также заявил, что руководители медорганизаций, которые занимались приписками лекарств или заставляли пациентов покупать препараты, к ним «должны быть приняты самые строгие меры».

«Многие исполнительные органы в конце прошлого года, начиная с ноября, жаловались на то, что у них нет средств для того, чтобы обеспечить до конца года необходимым лекарственным обеспечением на амбулаторном уровне своих пациентов. Но, к сожалению, по отдельным фактам, которыми сейчас Елжан Амантаевич (Биртанов – министр здравоохранения - V) занимается, нам показали, что на самом деле – либо это фиктивно выписанные бумаги, либо вопрос количества таких выписанных, например, в отдельных областях, превысило не только объемы предыдущих лет, но превысило буквально на 50-60 процентов», - заявил Досаев.

В этой связи вице-премьер поручил руководителям управления здравоохранения обратить на это «особое внимание».

«Я дал поручение Елжану Амантаевичу, чтобы провели ревизию во всех регионах до конца апреля. После этого мы разберемся, где у нас чего не хватает и почему не хватает. Хотя по контингенту больных, которые выдается ежегодно, средств должно было хватать для всех», - подчеркнул он.

В целом, отметил Досаев, вопрос обеспечения лекарствами до сих пор вызывает недовольство населения.

«Ко мне постоянно поступают вопросы от депутатов парламента и обращения от различных организаций касательно лекарственного обеспечения на всех уровнях. Есть факты необеспечения лекарствами больных, приписок о выдаче лекарств, использование бесплатных лекарств на оказание платных услуг. Есть факты, когда врачи вынуждают пациентов покупать лекарства. К руководителям таких медорганизаций должны быть приняты самые строгие меры», - заключил он.