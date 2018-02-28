На магистральных улицах Астаны пешеходные переходы будут ликвидированы

Акимат Астаны в целях безопасности решает вопрос с ликвидаций пешеходных переходов на магистральных улицах. Пешеходные переходы останутся только на небольших улицах, заявил в среду аким столицы Асет Исекешев на отчетной встрече с населением города.

«В целях безопасности мы приняли решение на всех магистральных улицах убрать пешеходные переходы, поскольку происходят аварии. Там буду поставлены "умные" светофоры, которые будут интегрированы со всеми светофорами, а на небольших улицах, где останутся пешеходные переходы, они будут оснащены специальными знаками и ярко освещены в ночное время», - проинформировал Исекешев.

По его словам, безопасность на дорогах уже повысил запущенный с октября 2017 года проект «Сергек».

«Внедрение данного проекта способствовало сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на 18%. Это яркий пример эффективной реализации механизма ГЧП», – подчеркнул аким.

Он сообщил также, что в городе вблизи школ и больниц необходимо установить ещё 150 тёплых остановочных павильонов.