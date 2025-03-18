Акимат Астаны прорабатывает вопрос изменения рабочего графика из-за смены часового пояса. С такой инициативой власти города будут выходить на правительственный уровень, сообщил во вторник в ходе очередной сессии маслихата заместитель акима Ерсин Отебаев.

«Еще одним из вопросов, который мы на сегодняшний день прорабатываем, – перенос (начала рабочего – В.) времени. С 2018 года рабочее время акимата перенесено на 8:30. С инициативой о переносе времени центральных исполнительных органов мы будем выходить на правительственный уровень. Будет ли это полчаса или час, будем еще со всеми ими разговаривать», - сказал Отебаев.

В частности, как отмечается на слайдах, представленных заместителем акима, начало рабочего времени поликлиник и больниц предлагается изменить с 8:00 на 7:30, детские сады и школы – на 8:00 , время работы министерств и национальных компаний предлагается перенести с 9:00 на 8:30, финансовых институтов – с 9:30 на 9:00, торговых и бизнес-центров – с 9:00 на 10:00, другие компании – на 9:00.

«Это поможет распределить поток. Скажем, каждому пассажиру, который пользуется общественным транспортом, на полчаса (раньше – В.) нужно будет выходить на работу. Соответственно, каждому водителю будет необходимо выходить на полчаса (раньше – В.). Тем самым мы обеспечим равномерное движение», - уточнил заместитель акима Астаны.

Однако, подчеркнул он, этот вопрос требует доработки и акимат будет его еще его обсуждать с маслихатом.