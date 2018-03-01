Им стал заместитель акима Зеленовского района Амангельды Тогызбаев
В городе Аксай избран аким
Фото Данияра Мусирова

В городе Аксае Западно-Казахстанской области избран новый аким, сообщает в четверг Казинформ.

По данным агентства, на должность акима было выдвинуто три кандидата - аким Акбулакского сельского округа Борлинского района Наталья Хайранбаева, аким Александровского сельского округа того же района Замир Мырзагалиев и заместитель акима Зеленовского района Амангельды Тогызбаев.

В выборах участвовали 12 депутатов Борлинского районного маслихата, из них 9 (75%) отдали голоса за Амангельды Тогызбаева.

Тогызбаев в 2007-2014 годах был руководителем аппарата акима Теректинского района. Затем перешел на должность заместителя акима Зеленовского района. С тех пор, как Аксай в 2013 году получил статус моногорода, здесь сменилось уже четыре акима.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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