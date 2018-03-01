В Алматинской области подтоплено еще 70 дворов

Со среды по четверг в Алматинской области талыми водами подтопило 70 дворовых территорий, сообщает Казинформ со ссылкой на ДЧС.

«В период с 28 февраля по 1 марта по области зарегистрировано 5 случаев подтопления домов и 5 улиц от таяния снега и выпадения осадков в виде дождя, где подтоплено около 70 дворовых территорий», - говорится в официальном сообщении.

По данным агентства, в связи с выпадением обильных осадков на первое марта произошли подтопления дворовых территорий, домов и улиц в Енбекшиказахском, Жамбылском, Талгарском, Аксуском районах и в городе Талдыкоргане. В селах Туздыбастау и Кызылту Талгарского района из 35 дворовых территорий очищены 23. Работы по отводу воды и расчистке арычной системы и укладка мешкотары проводятся и сейчас.

«Во всех остальных районах силами местных исполнительных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, ГУ «Казселезащита», ТОО «КазГидроСпас», местной полицейской службы ведутся работы по расчистке арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачке талых вод из подтопленных дворов», - сообщает ДЧС.

В среду в Алматы было зафиксировано 37 случаев подтопления частных жилых домов и 19-ти улиц.