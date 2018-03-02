Шесть человек погибли в результате пожара в общежитии в Атырауской области

Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате пожара в общежитии в Атырауской области, сообщил в пятницу официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов. По его информации, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

«В 08:41 часов ориентировочно 40 км от города Атырау, территория Кызылкугинского района, на объекте стройплощадки газотурбинной электростанции Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек, из них 4 человека получили ожоги и направлены в областную больницу города Атырау», - сообщил Иманкулов.

По последней информации, сообщил он, обнаружено шестеро погибших.

Общая площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров. Причины возгорания в данный момент выясняются.