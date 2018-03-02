Четвертым главой республики стал Армен Саркисян
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Избран новый президент Армении
Фото Всемирного экономического форума

Парламент Армении избрал новым президентом страны Армена Саркисяна, передает агентство Sputnik Армения.

За Саркисяна отдали свои голоса 90 депутатов, против - 10. Для избрания президентом страны кандидату необходимо было набрать 79 голосов.

Саркисян был безальтернативным кандидатом, предложенным правящей партией Армении.

Выборы президента впервые прошли не прямым голосованием, а косвенным. Эти изменения предусматривают поправки в Конституцию. Согласно им, власть главы республики будет серьезно ограничена, он в основном будет исполнять предтавительские функции.

Армену Саркисяну 64 года, в середине 1990-х он был премьер-министром республики, но большую часть времени с середины 1980-х прожил в Великобритании, был послом Армении в этой стране.

Саркисян - четвертый президент независимой Армении после Левона Тер-Петросяна (1991-1998), Роберта Кочаряна (1998-2008) и Сержа Саргсяна (избран в 2008 году). Его инаугурация пройдет в апреле.

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