Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия. Церемония была приурочена к празднованию 26-й годовщины вступления Казахстана в ООН. До сегодняшнего дня документ подписали ещё 56 государств, однако ратифицировали только 5, сообщает в субботу пресс-служба МИД Казахстана.

Документ вступит в силу по прошествии 90 дней, после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

Из трёх видов оружия массового уничтожения – ядерного, химического и биологического – обязательный юридический запрет не был наложен только на первое. «В этой связи стержнем договором является статья 1 «Запреты», которая содержит положения об исчерпывающем запрете ядерного оружия. Настоящий Договор призван устранить юридический пробел в международно-правовом поле, и является первым шагом на пути к уничтожению ядерного оружия», - говорится в сообщении МИД.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Он стал итогом двух сессий Конференции ООН, во время которых велись переговоры по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия. Конференция была открыта для участия всех государств-членов ООН. Однако девять государств, де-факто и де-юре обладающие ядерным оружием, и их союзники бойкотировали данные переговоры