С 1 января 2019 года налоги будут снижены в 10 раз
Назарбаев предлагает снизить налоговую нагрузку для работников с низкими зарплатами
Фото Ирины Галат

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента обратился к депутатам с просьбой рассмотреть пять новых социальных инициатив главы государства. Среди прочего президент предложил снизить до 1% налоговую нагрузку для повышения заработной платы казахстанцам с относительно низким размером оплаты труда.

«Вторая инициатива - снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых сотрудников. В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагается с 1 января 2019 снизить их налоговую нагрузку в 10 раз, то есть оставить только 1%. Это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц (60 125 тенге - V.)», - заявил Назарбаев.

Он добавил, что «необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты труда. В результате, у не менее одной трети наемных работников страны - это более 2 млн человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей».

В заключении он поручил правительству также изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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