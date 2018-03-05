Вице-министр энергетики арестован на два месяца

Постановлением суда в отношении подозреваемого в коррупции вице-министра энергетики Гани Садибекова и других проходящих по делу лиц санкционировано содержание под стражей сроком на два месяца, сообщила Vласти пресс-секретарь столичного суда Ботагоз Баянова.

«2 марта суд № 2 Алматинского района Астаны рассмотрел ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Садибекова и Жумалинова. Постановлением суда в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе.

3 марта тот же суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Кадирберлина и Нурбекова сроком на два месяца, добавили в пресс-службе столичного суда.

2 марта национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании Садибекова, руководителя департамента министерства Нурбекова и нескольких представителей подрядной организации ТОО «Аймак». По данным ведомства, Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации похитил бюджетные средства в размере 4,6 млрд тенге, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.