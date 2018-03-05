Вице-министр энергетики арестован на два месяца

Суд санкционировал содержание под стражей и для других подозреваемых
Постановлением суда в отношении подозреваемого в коррупции вице-министра энергетики Гани Садибекова и других проходящих по делу лиц санкционировано содержание под стражей сроком на два месяца, сообщила Vласти пресс-секретарь столичного суда Ботагоз Баянова.
Еще по теме:
- Бывших руководителей авиапредприятий Казахстана осудили за взятки
- Суд Англии отказал в обжаловании решения по делу Стати, вынесенного в пользу Казахстана - Минюст
- Марат Бекетаев, министр юстиции: «Каких-либо рисков для Казахстана по доле в Кашагане – нет»
- Минюст не будет больше комментировать перспективы разморозки активов Нацфонда
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые