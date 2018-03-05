БРК профинансирует казахстанскую экономику на 405 млрд тенге в 2018 году

В текущем году АО «Банк развития Казахстана» планирует выделить на развитие экономики страны 405 млрд. тенге. В итоге в эксплуатацию будет введено 11 производств и создано 2700 рабочих мест, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления института Болат Жамишев.

«Акционеры для нас установили достаточно высокую планку по кредитной деятельности. Нам предстоит профинансировать экономику на 405 миллиардов тенге. Доля кредитного портфеля составит 60,3 процента, а в 2013 году доля кредитного портфеля в активах была в два с лишним раза меньше. И мы ожидаем, что в текущем году в эксплуатацию будет введено 11 производств, на которых будет создано 2 700 рабочих мест. Также банк одобрит финансирование 15 проектов на общую сумму 332 миллиарда тенге», - сообщил Жамишев.

Глава БРК подчеркнул, что при таком значительном росте кредитного портфеля каждый последующий год «является более ответственным, чем предыдущий».

«Проекты, которые мы активно финансируем, одни вводятся в эксплуатацию, другие начинают вступать в пору зрелости. Наверное, только по прошествии определенного времени, можно будет точно оценивать качество тех займов, которые мы выдавали. Могу сказать, что в настоящее время мы видим, что все те задачи, которые перед нами стоят мы реализуем. Хотя есть сложные проекты и определенные сложности», - признал Жамишев.