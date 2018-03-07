В результате крушения самолета в Сирии погибли 39 человек
Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением российского самолета в Сирии
Фото Жанары Каримовой

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета в Сирии, сообщает Акорда.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 метров. На борту находилось 39 человек, из них шесть — члены экипажа, все они погибли. Предварительно причиной крушения Ан-26 военные называют техническую неисправность. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим и должен был доставить на российскую авиабазу сотрудников Центра по примирению враждующих сторон, среди которых были как военные специалисты, так и гражданские.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Шесть граждан Узбекистана сгорели в машине в Мангистауской области
Новости
Президент инициировал новую программу дешевых ипотечных займов
Новости
Назарбаев предлагает снизить налоговую нагрузку для работников с низкими зарплатами
Новости
Задержан вице-министр энергетики Гани Садибеков
Новости
В Алматинской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки
Новости
Казахстанский «Диснейленд» будет построен близ Алматы - Kazakh Tourism