Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением российского самолета в Сирии

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 метров. На борту находилось 39 человек, из них шесть — члены экипажа, все они погибли. Предварительно причиной крушения Ан-26 военные называют техническую неисправность. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим и должен был доставить на российскую авиабазу сотрудников Центра по примирению враждующих сторон, среди которых были как военные специалисты, так и гражданские.