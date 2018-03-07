На длинных выходных в Казахстане ожидается неустойчивая погода

На юго-востоке и востоке республики в ближайшие дни ожидаются осадки, преимущественно дождь, сильный порывистый ветер. В северной и центральной области страны прогнозируют снег и похолодание, сообщает Казгидромет.

«По-весеннему неустойчивая погода ожидается в Казахстане в праздничные и выходные дни. Над южной частью Каспийского моря начал формироваться циклон, с которым в южных, юго-восточных и восточных областях республики ожидаются осадки, преимущественно дождь, сильный порывистый ветер, местами 15-20м/с и повышение температуры. На юге и юго-востоке Казахстана дневная температура повысится от 8-13, местами 18, до 15-20, местами 25 градусов тепла, на востоке до 3-8 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.

Также по прогнозам Казгидромет, в северные и центральные области Казахстана будут поступать холодные и влажные воздушные массы. В связи с этим ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, а также метель, гололёд, ветер, местами 15-23 м/с и похолодание.

В Алматы в четверг, 8 марта, без осадков, днем 8-10 тепла, ночью температура упадет до 0-2 градусов. В пятницу вновь ожидается дождь, температура днем поднимется до 13-15, ночью также 0-2.

В Астане в четверг днем без осадков, 8-10 градусов мороза, ночью возможен снег и 18-20 мороза. В пятницу в столице станет теплее, днем 1-3 мороза, ночью 13-15, также ожидается снег.