КНБ расследует обстоятельства побега Токмади

Комитет национальной безопасности сообщил, что расследует обстоятельства побега из-под стражи предпринимателя Муратхана Токмади. Ранее стало известно, что он задержан.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению побега Тоқмади М.Ш.", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ, распространенном в пятницу.

В ведомстве уточнили, что Токмади сбежал накануне в 19:20.

"В период судебного процесса в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам М.Тоқмади жаловался на со­стояние здоровья и по этой причине временно содержался в Жамбылской областной больнице", - пояснили в КНБ.

После задержания, время которого в сообщении не уточняется, Токмади был водворен в следственный изолятор ДВД Жамбылской области.