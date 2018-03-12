Мир за ночь. 11-12 марта 2018 года

Президент Украины пообещал сделать все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс, Пентагон увидел в послании Путина «гонку вооружений России с самой собой», встреча президента США и лидера КНДР с высокой степенью вероятности состоится в Пхеньяне, компания Space X будет готова в 2019 году начать первые полеты на Марс.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями, пишет ТАСС. В нем отмечается, что на долю самых крупных поставщиков оружия - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось в 2013-2017 годах 74% от общего объема продаж вооружений, на долю вместе взятых США и России - 56%. Согласно приведенным в документе данным, с начала 2000-х продажи в мире неуклонно росли. В 2013-2017 годах Россия продавала продукцию своего ВПК 47 странам. 58% пришлись на трех основных партнеров: Индию (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%). В этот же период американцы поставляли крупные системы вооружения в 98 стран. 49% пришлись на государства Ближнего Востока. Благодаря сделкам, заключенным в 2017 году, в обозримой перспективе США останутся самым крупным военным экспортером в мире. В 2013-2017 годах главным получателем китайского вооружения был Пакистан. На фоне вовлеченности большинства государств Ближнего Востока в конфликты поставки оружия в этот регион в 2013-2017 годах по сравнению с 2008-2012 годами выросли на 103% и составили 32% от мирового объема в 2013-2017 годах. Самым крупным покупателем вооружений в мире в 2013-2017 годах оказалась Индия, на которую пришлось 12% мирового объема, на втором месте – Саудовская Аравия (10%), на третьем – Египет (4,5%).

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс, сообщают РИА Новости. «Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированный Донбасс. Это — единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий», - написал президент в воскресенье в Facebook. Ранее стало известно, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет реализации Минских соглашений и урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но они должны заниматься только обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, касающаяся новейшего вооружения, была «разочаровывающей, но неудивительной», пишет Коммерсант. «Вне зависимости от того, сколько денег они хотят вложить в эту гонку вооружений с самими собой, подход США остается прежним»,— приводит его слова газета The Washington Post. Также Мэттис предположил, что расходы России на новое вооружение будут «огромными». Однако, как считает глава Пентагона, в послании господина Путина нет указаний на изменения военных возможностей России, а значит Пентагон не будет менять стратегию по противодействию Москве. Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал, в частности, о ракетном комплексе «Авангард» с крылатым маневрирующим блоком, а также о ходе новых стратегически важных разработок ядерного (МБР «Сармат») и гиперзвукового (ракета «Кинжал») оружия. Все эти проекты внесены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, которую Путин подписал закрытым указом 14 декабря 2017 года.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с высокой степенью вероятности состоится в Пхеньяне, пишут «Известия» со ссылкой на два высокопоставленных правительственных источника в Сеуле. По словам одного из собеседников, на саммите северокорейская сторона намерена поднять вопрос об установлении дипотношений между КНДР и США. Вероятность встречи двух лидеров в Пхеньяне также подтвердил мэр южнокорейского города Кванмен. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Главным игроком в организации этой встречи является Южная Корея, высокопоставленная делегация которой несколько дней назад вернулась из Пхеньяна, где, в частности, «настраивала» руководство КНДР на прямые переговоры с США. При этом вероятнее всего, что встреча глав США и Северной Кореи обойдется без вовлечения третьих стран (в данном случае Южной Кореи).

Компания Space X будет готова в 2019 году начать первые полеты на Марс, заявил ее создатель Илон Маск, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на CNN. «Сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс. Я думаю, мы сможем совершить первые короткие полеты туда-обратно в первой половине следующего года», — заявил он на фестивале South by Southwest в Техасе. Маск при этом отметил, что «иногда» его планы расходятся с реальностью. В прошлом году Маск заявлял, что созданная SpaceX ракета Big Falcon однажды сможет перевозить людей между точками на Земле в короткие сроки. По его предположениям, полет из Нью-Йорка в Шанхай занял бы у ракеты 30 минут. Маск также заявлял, что Big Falcon сможет впервые сесть на Марсе в 2022 году и что первые миссии на эту планету будут грузовыми. Впоследствии, как заявлял предприниматель, ракета сможет перевозить на Марс людей с целью создания там колонии.