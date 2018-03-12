В Восточном Казахстане более 500 спасателей ликвидируют последствия подтоплений

В Восточно-Казахстанской области дождь и снег не прекращался практически три дня, в результате чего количество осадков, выпавших здесь с 1 по 11 марта, почти вдвое превысило среднемесячную норму, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел.

«В результате сложившихся погодных условий проводятся работы по откачке воды в подтопленных 70 частных жилых домах, 150 придворовых и 110 территориях дачных домов. Своевременно из подтопленных домов совместными усилиями местных исполнительных органов, спасателями и местной полицейской службой эвакуировано порядка 400 человек. Из них часть размещена в школе-интернате №6 города Аягоз, остальные у родственников», - говорится в пресс-релизе.

В Усть-Каменогорске для эвакуации подготовлен городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба», а в Аягозском районе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Для подкрепления туда направлены спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.

«По состоянию на сегодняшний день совместными усилиями уложено 1440 штук мешкотары, произведена защита от талых вод 3 домов в г. Усть-Каменогорске путем отсыпки инертными материалами. Откачано порядка 13 тысяч кубических метров воды из домов и придворовых территорий. Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 536 человек, 137 единиц техники и 27 водооткачивающих устройств местных исполнительных органов, спасателей, ДВД ВКО», - также сообщает комитет по ЧС.

По данным спасателей, подтопление населенных пунктов дождевыми водами стало возможным в результате неисправности, засоренности или вовсе отсутствия арычно-канальных систем для отвода воды от населенных пунктов и ее беспрепятственного, «окультуренного» прохождения по населенному пункту.