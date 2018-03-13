​Тенге ослаб до 321,6 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 321,6, показав рост на 1,29 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $78,55 млн., показав рост на $44 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 12:05 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,93 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть снижались на вечерних торгах понедельника на фоне ожиданий дальнейшего роста добычи сырья в США.

В ходе предыдущей торговой сессии поддержкой котировкам стали сокращение числа буровых и хорошая трудовая статистика в США. Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 единицы до 796, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. В то же время Управление энергетической информации (EIA) в своём мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году.

Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120 тыс. баррелей в сутки до 11,17 млн. баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 млн. баррелей в сутки.