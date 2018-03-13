Строительство газопровода «Сарыарка» обойдется в 267 млрд тенге, около 70% будут заемные средства

Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» обойдется Казахстану в 267 млрд тенге, при этом, около 70% этой суммы будет заимствовано, а оставшиеся 30% - средства дочерней компании фонда «Самрук-Казына». Такие предварительные данные озвучил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. Он также сообщил, что стоимость куба газа для населения будет варьироваться на уровне 47-50 тенге.

«На магистральный газопровод цифра, которую мы ставим сегодня – это 267 млрд тенге. ПСД будет готова в конце мая, и мы надеемся, к началу июля она пройдет госэкспертизу. (Финансирование проекта будет в соотношении - V) примерно 70 на 30, я предполагаю. Но это зависит от окончания переговоров с финансовыми институтами, которые будут вестись под руководством холдинга «Байтерек», - сообщил Бозумбаев.

При этом он уточнил: «70 (%) – это займы, не только международные, 30 – свои. Пока предполагается, что дочернего предприятия «Самрук-Казына». В дорожной карте написано – министерство национальной экономики, в «Самрук-Казына» должны определиться, кто там акционерами точно будет».

Говоря о стоимости природного газа для населения, министр энергетики отметил, что в нашем случае он «никогда не может быть дешевле угля», так как уголь в Казахстане – один из самых дешевых в мире энергоносителей.

«Цена газа складывается из издержек – покупка, средняя рыночная цена, плюс тариф по магистральным газопроводам и тариф по распределительным газопроводам. Исходя из этого, мы прогнозируем цену 47-50 тенге (за куб - V)», - проинформировал Бозумбаев.

В целом, подчеркнул министр, строительство магистрального газопровода должно быть завершено к концу 2019 года.

«Это индикативный срок. Аналогично в Астане должны быть построена ГРЭС и сети среднего и низкого давления для того, чтобы подать газ на объекты топливо-энергетического комплекса и населению», - резюмировал он.