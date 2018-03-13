​РД КМГ выкупит доли миноритариев, равные 32,6% её простых акций

РД КМГ выкупит доли миноритарных акционеров, равные 32,6% её простых акций. К 8 марта компания получила заявки на приобретение более 135,65 млн. принадлежащих им глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщает пресс-служба компании.

Срок тендерного предложения по выкупу ГДР истёк 8 марта. В рамках него компания предлагала миноритариям продать принадлежащие им простые акции по $84 за единицу, но с выплатой в тенге.

«В 15.00 (по лондонскому времени) в финальную дату закрытия, РД КМГ приобрела и получила оформленные должным образом уведомления о принятии согласно тендерному предложению, в отношении 135 328 231 ГДР, что по состоянию на 18 февраля составляли приблизительно 98,6% всех выпущенных ГДР (за исключением ГДР, которыми владела Компания на 18 февраля 2018 года) и приблизительно 32,1% всех простых акций (включая простые акции, представленные ГДР) в обращении. 54 000 000 ГДР были конвертированы в простые акции на 21 февраля 2018 года», - говорится в пресс-релизе РД КМГ.

Вместе с тем компания получила заявки на продажу 331,6 тыс. простых акций от участников Казахстанской фондовой биржи KASE, что составило 0,5% её простых акций.

Финальные расчёты по принятым заявкам компания планирует произвести 5 апреля 2018 года. 11 апреля она направит заявку на исключение своих простых акций и ГДР из биржевого списка KASE и Лондонской фондовой биржи LSE. Вступление этой заявки в силу должно занять порядка 20 рабочих дней.

В начале декабря 2017 года миноритарным акционерам РД КМГ вновь предложили продать свои доли в компании. Первый вариант условий сделки подразумевал выкуп глобальных депозитарных расписок, предполагаемая стоимость которых составляла $14. Цена уже включала 23,7% премию к средневзвешенной стоимости бумаг на 1 декабря 2017 года.

В письме миноритариев, опубликованном на сайте Forbes.kz, держатели привилегированных акций РД КМГ уже обратились к руководству компании, фонду «Самрук-Казына» и НК КМГ с требованием более справедливого выкупа своих акций. После этого им было предложено приобрести простые акции по $84 за единицу

Предыдущее предложение по выкупу долей миноритарные акционеры РД КМГ получили в середине июня 2016 года. Тогда представители материнской НК «КазМунайГаз» (контролирующей 57,9% её акций) предложили реализовать бумаги на общую сумму в $1,3 млрд, при этом стоимость одной ГДР составляла $9., простой акции - $54 и привилегированной – $31,55. Миноритарии выступили против этой сделки, поскольку после выпуска бумаг в 2006 году их стоимость выросла с $14,64 до более чем $34.

Также представители НК КМГ предлагали внести поправки в устав РД КМГ и договор о взаимоотношении двух компаний, которые предполагали их слияние. Материнская компания утверждала, что за этим последует сокращение административных расходов, а также улучшение производственных показателей. По мнению представителей миноритариев, эти поправки угрожали им серьезной потерей прав, из-за чего они неоднократно призывали держателей малых пакетов акций отказаться от предложения материнской компании. Обсуждение этой сделки длится с ноября 2015 года. Подробнее о ней можно прочесть здесь.