Возможно, страна будет претендовать на проведение игр в 2030 году
Казахстан не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года
Фото Жанары Каримовой

Национальный олимпийский комитет Казахстана не планирует подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

«Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры», - приводит слова вице-президента НОК Казахстана Андрея Крюкова портал Inside the Games.

Ранее Алматы подавал заявку на проведение Олимпийских игр-2022, но в итоге уступил Пекину с перевесом в четыре голоса.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение Олимпиады-2026 называют Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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