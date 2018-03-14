Казахстан не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

«Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры», - приводит слова вице-президента НОК Казахстана Андрея Крюкова портал Inside the Games.
Ранее Алматы подавал заявку на проведение Олимпийских игр-2022, но в итоге уступил Пекину с перевесом в четыре голоса.
Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение Олимпиады-2026 называют Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).
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