Ее кандидатуру выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер
Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии
Фото AFP TOBIAS SCHWARZ

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Она получила большинство голосов, сообщает РИА Новости.

«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.

По немецкой конституции кандидата в канцлеры бундестагу предлагает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Обычно это глава победившей партии на выборах, то есть и в этот раз – Меркель.

Прошлой осенью Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем — подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой «большой коалиции») на следующие четыре года.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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