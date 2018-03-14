Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Приговор вынес в среду судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов.

«Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным по ст. 366 ч. 4, ст. 28 ч. 3 статьи 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса и назначить следующее наказание: по ст. 366 ч. 4 - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем…. По ст. 28 ч. 3, статье 189 ч. 4 п. 2 – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 %. На основании ч. 3 ст. 58 Уголовного кодекса по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого более строгим, окончательно назначить Бишимбаеву 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 %, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем», - сказал Шайхисламов.

Срок наказания Бишимбаеву, согласно приговору, будет исчисляться с 10 января 2017 года. Кроме того, зачитал Шайхисламов, необходимо внести представление президенту Казахстана о лишении бывшего министра национальной экономики государственных наград и ордена «Курмет».

Брату Бишимбаева Султану Нурлыбеку суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Его обвиняли в получении взятки в размере двух миллионов долларов для Бишимбаева.

Что касается остальных подсудимых, им дали различные сроки – до четырех лет лишения свободы. Большинству предпринимателей Шайхисламов присудил многомиллионные штрафы и отпустил из зала суда.

О задержании экс-министра национальной экономики Нацбюро по противодействию коррупции сообщило 10 января 2017 года. В отставку Бишимбаев был отправлен в конце декабря 2016 года. Он подозревался в неоднократном получении взяток в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору по ст. 366 ч.4 (получение взятки) и 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Казахстана. Более подробно об эпизодах дела Vласть писала ранее.

Прокуроры просили суд приговорить Бишимбаева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сам он вину категорически отрицал.