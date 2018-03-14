Лидер Таджикистана поблагодарил Назарбаева за поддержку в тяжелое для страны время

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за поддержку, которая была оказана им в тяжелое для страны время.

«Отношения с Казахстаном занимают ведущее место во внешней политике Таджикистана. Мы заинтересованы в их поступательном развитии. Мы с вами, Нурсултан Абишевич, более 26 лет знакомы и работаем. Народ Таджикистана и я лично никогда не забуду, что в самые тяжелые времена для моего народа, вы всегда поддерживали нас», - сказал Рахмон в ходе переговоров с Назарбаевым в расширенном составе.

Президент Таджикистана отметил, что двусторонние отношения между странами удалось поднять до уровня стратегического партнерства.

«В Таджикистане вас не только знают, как мудрого, дальновидного политика международного масштаба, но вас очень искренне любят, почитают. Несколько ваших книг уже переведены на таджикский язык», - сказал Рахмон.