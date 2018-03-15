Банк ЦентрКредит отказался от объединения с Цеснабанком. Миноритарные акционеры и крупные участники БЦК Бахытбек Байсеитов и Владислав Ли выкупили 29,56% акций института у Цеснабанка, сообщает пресс-служба БЦК.

«С 14 марта 2018 года Банк ЦентрКредит и Цеснабанк не являются аффилированными и связанными лицами. Весь пакет простых акций банка, принадлежавший Цеснабанку с долей 29,56% от общего количества размещенных банком простых акций, был продан крупным участникам Банка ЦентрКредит Бахытбеку Байсеитову, Владиславу Ли и группе физических лиц (миноритарные акционеры)», - говорится в сообщении БЦК.

По словам председателя правления БЦК Галима Хусаинова, в результате сделки доля доля Бахытбека Байсеитова в багке составила 48,07%, а Владислава Ли - 10,05%.

Ранее письмом от 15 февраля 2018 года банк уведомлял о предоставлении Владиславу Ли согласия Национального банка на приобретение статуса крупного участника банка. Кроме того, банк проинформировал о завершении процедуры выкупа привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка ЦентрКредит, по инициативе банка. На 14 марта 2018 года было выкуплено 39, 04 млн. привилегированных акций банка, в том числе 8,36 млн. у Цеснабанка и 27,06 млн. у финансового холдинга «Цесна».

В начале февраля 2017 года бывший крупный акционер Банка ЦентрКредит Kookmin Bank и IFC заявили о намерении продать свои доли Байсеитову, холдингу Цесна и Цеснабанку. Решение о сделке было подписано в середине февраля. В апреле завершился процесс смены акционеров Банка ЦентрКредит. Национальный банк к тому моменту выдал разрешения структурам холдинга Цесна войти в состав акционеров банка.

Председатель правления Владислав Ли заявлял, что в ближайшие несколько месяцев БЦК и Цеснабанк займутся разработкой стратегии развития, которая будет согласовываться с программой Национального банка по оздоровлению финансового рынка. Он также подтверждал актуальность планов по консолидации институтов, но подчёркивал, что до завершения подготовительных мероприятий они будут работать как два отдельных банка. Ли говорил, что этот процесс может занять до двух лет с момента смены акционеров банка.

В конце сентября 2017 года новым председателем правления Банка ЦентрКредит был избран Галим Хусаинов. На этом посту он сменил Владислава Ли, который занимал его с 1998 года. В конце октября БЦК и Цеснабанк заявили о том, что войдут в число 5 участников программы оздоровления Нацбанка, общий бюджет которой составил 410 млрд тенге.

Банк ЦентрКредит был создан 19 сентября 1988 года и стал одним из первых коммерческих банков Казахстана. На начало февраля 2018 года он занимал шестое место по размеру активов, объём которых составлял 1,32 трлн тенге. Цеснабанк занимал третье место по размеру активов, объём которых составлял 2,05 трлн тенге.