Следующая рабочая встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте

Главы государств Центральной Азии договорились встречаться каждый год накануне праздника Наурыз. Следующая встреча состоится в Ташкенте. Об этом в четверг по итогам первой встречи заявил журналистам Нурсултан Назарбаев.

«Следующая встреча будут в следующем году в Ташкенте. Именно накануне Наурыза мы договорились поочередно встречаться в каждой столице», - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что Наурыз – это общий праздник и «это символично, что мы будем поздравлять друг друга».

В рабочей встрече, которая прошла в четверг в Астане приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, председатель парламента Туркменистана Акджа Таджиева и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В последний раз главы региона проводили подобную встречу девять лет назад.