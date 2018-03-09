Сбежавший из-под стражи бизнесмен Токмади задержан

Сбежавший накануне вечером из-под стражи бизнесмен Муртхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира Ержана Татишева, задержан в Таразе, сообщили Vласти в центре оперативного управления МВД Казахстана.

"Да, (Токмади) задержан. О деталях пока сообщить не могу, только заступаю на дежурство", - сказали Vласти по телефону в МВД. В ДВД Жамбылской области также не сообщили деталей задержания.

Со вчерашнего вечера ни одно ведомство так и не сообщило о побеге предпринимателя официально.

Как стало известно, Токмади накануне вечером сбежал из Жамбылской областной больницы, в которой находился под охраной.

Предприниматель Муратхан Токмади в июне прошлого года был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и создании организованной преступной группы. Он позднее признал вину и был приговорен к трем годам лишения свободы.

В октябре прошлого года в фильме, показанном телеканалом КТК, Токмади сообщил, что совершил убийство банкира Ержана Татишева по заказу бизнесмена и политика Мухтара Аблязова. События имели место в 2004 году и тогда расследование пришло к выводу, что Токмади неосторожно обращался с оружием.

В феврале 2018 года в Таразе начался суд над Токмади по делу об убийстве Татишева. Обвиняемый полностью признал свою вину.