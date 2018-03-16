Бывший глава Казавтодора приговорен к трем годам лишения свободы

«Мукашева Серикжана Шайзадаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 3 статьи 367 Уголовного кодекса, и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - объявил судья Убайдулла Кошанов.

Свое наказание получили и остальные фигуранты по делу «Казахавтодора», уточняет агентство. Так, заместитель Мукашева, Шамишев, приговорен к 2 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. На пять лет суд ограничил свободу экс-начальника ТТО управления РГП «Казахавтодор» Елемесова. А бывшего начальника управления госзакупок РГП «Казахавтодор» Ажигулова и бывшего директора Карагандинского областного филиала РГП «Казахавтодор» Муканова приговорили к двум годам лишения свободы.

В конце прошлого года Нацбюро по противодействию коррупции задержало большую группу руководителей «Казавтодора», которых обвинили в даче взятки государственным аудиторам Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.