Дело о детском насилии в ЮКО будет расследовать спецпрокурор

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области и соблюдения охраняемых законом прав несовершеннолетних, сообщается на официальной странице Генеральной прокуратуры в Фейсбуке.

«Генеральным Прокурором досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области поручено принять в производство специального прокурора», - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, к проведению комплексной судебно-медицинской экспертизы будут привлечены «квалифицированные специалисты, с учетом ходатайств всех участников процесса».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры. Ведомство предупреждает об ответственности за разглашение сведений о частной жизни в публичных выступлениях и с использованием средств массовой информации.

«Информация о результатах расследования будет доведена до общественности в допустимом объеме - не нарушающем права и законные интересы несовершеннолетних», - сказано в заключении.

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.