Дело о детском насилии в ЮКО: факты, лица, заявления

С понедельника главной темой обсуждения в кулуарах правительства, мажилиса и в социальных сетях стало дело о предполагаемом насилии в отношении 7-летнего мальчика из Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Vласть подробно описывает, с какого текста в СМИ все началось, кто фигурирует в деле, как на шокирующее известие отреагировали в главных ведомствах страны, и какие госорганы все еще предпочитают отмалчиваться.

Обстоятельства дела. 12 марта на сайте информационного агентства «NewTimes.kz» появляется материал, автором которого значится Айгуль Утепова, под названием «7-летнего мальчика несколько месяцев насиловали ученики старших классов школы в ЮКО». Из текста выясняется, что изначально материал был опубликован (когда именно, неизвестно) в газете «С-ИНФОРМ».

Газета сообщила, что в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области 26 августа 2017 года трое учащихся 7-8 классов школы №74 «жестоко избили» и изнасиловали учащегося 1-го класса школы №73 (две школы якобы находятся «в непосредственной близости»). Бабушка первоклассника обратилась к родителям старшеклассников, а потом в больницу, куда после хирургического осмотра был вызван старший инспектор по делам несовершеннолетних Нариман Жумабаев. Он доставил бабушку и мальчика в сельский отдел полиции, не принял от них заявление и отпустил домой. Спустя несколько часов Жумабаев вместе с замдиректора по воспитательной работе школы №74 пришли домой к первокласснику, в результате визита пожилая женщина забрала свое заявление.

Второй эпизод насилия произошел 9 сентября 2017 года. Администрация школы №74 отказалась разговаривать с бабушкой мальчика, в отделении полиции заявление у нее не приняли (несмотря на звонок с соответствующим указанием из прокуратуры). О датах других предполагаемых изнасилований не сообщается, но утверждается, что с августа 2017 года мальчик подвергался сексуальному насилию «не менее десяти раз» (при этом число вовлеченных старшеклассников увеличилось до шести человек). Замдиректора по воспитательной работе школы №73 якобы взял от старшеклассников расписку, где последние обязались не насиловать мальчика.

12 января доверенное лицо мальчика Курмангазы Мусиров написал еще одно заявление в полицию, сообщив, что во время перемены в школе первоклассника вновь избили и изнасиловали двое учащихся 6-7 классов школы №74. По факту случившегося началось досудебное расследование. Уголовное дело сначала было возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а потом переквалифицировано на «Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего».

Первоклассник отказался ходить в школу. Позже выяснилось, что по аналогичным фактам пожилая женщина уже обращалась в правоохранительные органы в 2016 году.

Что известно о первокласснике? Мальчик воспитывается бабушкой (именно она первой заметила следы насилия на теле мальчика). Мать ребенка, как пишут журналисты, находится в Алматы на заработках, связь с ней впоследствии удалось установить. Она оформила доверенность на ребенка для бабушки. Об отце ничего не сообщается. Семья предположительно приехала в Казахстан из Узбекистана.

Что известно о старшеклассниках? Бабушка первоклассника обвиняет четырех мальчиков. Родители мальчиков, со слов односельчанина, были ранее судимы, состояли на учете в наркологическом диспансере. Отец двоих подозреваемых недавно скончался якобы от передозировки наркотиками; по другим данным, мужчина скончался на фоне сильных переживаний. Старшеклассники подвергаются гонениям в селе, но продолжают посещать школу, с ними работают психологи. В настоящее время их представители якобы готовятся подать в суд на пожилую женщину. В отношении старшеклассников правоохранители также предпринимают меры по охране неприкосновенности их частной жизни.

Что известно о других фигурантах дела? Директор школы №74 Бейбиткул Селтанова, предположительно, является снохой депутата маслихата Сарыагашского района Южно-Казахстанской области Сепаргали Селтанова. Один из сыновей Селтанова - Бауыржан - возглавляет криминальную полицию ДВД Южно-Казахстанской области, другой - Ерали - якобы работает урологом в той больнице, куда привозили на первую экспертизу первоклассника.

Хроника после широкой огласки

13 марта. Обнародовано заключение специалистов института судебной экспертизы по Южно-Казахстанской области, в котором факт насильственных действий в отношении мальчика не подтвержден, об этом сообщила журналистам в кулуарах правительства вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова. Руководитель отдела образования Сарыагашского района Бауыржан Майрихов также заявил журналистам, что после личной проверки в школе №74 «не нашел подтверждения словам бабушки».

Столичный адвокат Бауыржан Азанов выехал в село Абай и вызвался бесплатно представлять интересы семьи первоклассника. Общественное объединение ОО «АТА - АНА Национальный родительский совет», Союз психологов Казахстана и общественный фонд «Добровольное Общество Милосердие» инициирует приезд пострадавшего мальчика с бабушкой в Алматы для проведения независимой медицинской экспертизы, официально уведомив о своем намерении министерство образования и науки. В социальных сетях активисты запустили кампанию под хештегом #НетНасилиюВЮКО

14 марта. Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров взял под контроль ситуацию, связанную с изнасилованием семилетнего мальчика. Он выразил обеспокоенность «длительным характером расследования данного дела, что служит основанием для различного его интерпретирования и непринятия своевременных мер реагирования по восстановлению прав несовершеннолетнего» и направил официальные запросы в Генпрокуратуру, МВД и МОН. Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева в кулуарах мажилиса также заявила, что дело взято на ее личный контроль. Она сообщила, что отправила в регион «свою мониторинговую группу». Балиева подчеркнула, что намерена сама участвовать в проведении экспертизы.

В этот же день в семью пострадавшего приходят социальные работники, которые в специальном акте фиксируют многочисленные пропуски ребенка в школе и констатируют неспособность пожилой женщины обеспечить должный уход за внуком.

Областное управление образования проводит пресс-конференцию, на которой заявлено, что результаты двух независимых медицинских экспертиз (в районе и области) не подтвердили факты сексуального насилия над мальчиком. Руководитель отдела образования Сарыагашского района Бауыржан Майрихов заявил, что если эти факты все же подтвердятся, он готов покинуть свой пост.

Прокуратура Южно-Казахстанской области сообщает, что судебные психолого-психиатрические экспертизы по делу еще не завершены. «После получения их результатов в Астане будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза с привлечением специалистов узкого профиля», - говорится в сообщении. Кроме этого, принято постановление для охраны неприкосновенности частной жизни мальчика.

Поздно вечером на вокзале Шымкента представители ДВД Южно-Казахстанской области, руководствуясь постановлением, снимают с поезда мальчика с бабушкой (а также сопровождающего их местного правозащитника Динмухаммеда Артыкова), которые накануне собирались выехать в Алматы для проведения независимой экспертизы.

15 марта. В ночь со среды на четверг Балиева, находящаяся в Шымкенте, заявила, что ребенок находится вместе с ней, бабушкой и психологом на арендованной квартире. Депутат высказалась о незаконности экспертизы, которую общественники собирались проводить в Алматы (не причастные к делу адвокаты настаивают на абсолютной законности мероприятия). Она же сообщила, что разговаривала с мамой мальчика, которая согласилась прилететь в столицу.

Днем мальчик вместе с бабушкой и тетей был доставлен в Астану. Балиева, прилетевшая вместе с ними, сообщила, что безопасное пребывание ребенка и его представителей в Астане обеспечит республиканская ассоциация «Асыл бала», с ним «круглые сутки» будет находиться психолог. Мальчика, рассказала она Vласти, не будут ограждать от общения - ему можно будет задавать любые вопросы за исключением тех, которые касаются уголовного дела.

О дате проведения экспертизы пока ничего не известно. «Когда психолог скажет следователю, что мальчик готов к проведению экспертизы, и все стороны будут довольны, мы проведем экспертизу», - пояснила Балиева.

В это время аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев в связи с разразившимся скандалом освободил от должности начальника местной полиции Сарыагашского района Бердалы Уразгельдиева. Вместе с ним должности покинули руководитель местного отделения полиции посёлка Абай и инспектор ювенальной полиции, ответственный по школам №73 и №74 посёлка Абай, ряд должностных лиц получили выговоры. Директоры двух школ отстранены от исполнения обязанностей до окончания следствия.

Вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова заявила журналистам, что озвученные ей во вторник данные по результатам экспертизы мальчика были «предварительными». По ее словам, в Южно-Казахстанскую область выехали представители комитета по охране прав детей министерства.

В социальных сетях появляется видеообращение бабушки первоклассника, в котором она благодарит Бауржана Азанова, Курмангазы Мусирова и Динмухаммеда Артыкова за защиту. «О нас не переживайте, у нас всё будет хорошо», - говорит на видео пожилая женщина.

Официальных комментариев ни от Генеральной прокуратуры, ни от министерства внутренних дел до сих пор не поступало.